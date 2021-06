Smantellato giro di prostituzione, blitz della Polizia: scattano tre arresti

Gli organizzatori - secondo quanto emerso dalle indagini - procuravano alloggi a prostitute e transessuali italiani e stranieri nei comuni di Solofra (Avellino) e, in provincia di Salerno, di Mercato San Severino, Nocera e Capaccio per un giro di affari mensile stimato in 10 mila euro