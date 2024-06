Via vai dall'appartamento affittato: il proprietario fa un blitz e scopre una casa a luci rosse

Insospettito da un insolito via vai, il proprietario di una casa in affitto a Salerno, si è recato sul posto per controllare il suo appartamento. Il cittadino, con un blitz, ha scoperto che la sua abitazione nel centro di Salerno era stata trasformata in una vera e propria casa d'appuntamenti. Assente, tra l’altro, l’affittuario, come riporta Il Mattino, al cui posto il malcapitato proprietario ha invece trovato due donne sudamericane.

L’uomo si è quindi recato in Questura per raccontare l’accaduto: l’affittuario è stato denunciato.