Blitz anti-prostituzione a Salerno: pioggia di sanzioni, nei guai anche i clienti

Senza sosta, i controlli da parte della Polizia Municipale di Salerno per contrastare il fenomeno della prostituzione, nella zona orientale della città. Ben 41 le donne sanzionate con un verbale da 500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I verbali

Sono scattati, inoltre, 20 verbali di allontanamento, 6 denunce penali per Daspo e 8 denunce per foglio di via obbligatorio. A finire nei guai, anche 7 clienti sorpresi in compagnia delle prostitute.