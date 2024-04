Gli agricoltori salernitani al Brennero per bloccare i tir: "Basta con il 'Fake in Italy' in tavola"

Un centinaio di agricoltori della provincia di Salerno si sono recati al confine di stato del Brennero, per bloccare i Tir e verificare cosa trasportano, la provenienza delle merci e controllare se vi erano prodotti agricoli che fanno concorrenza sleale a quelli italiani. La mobilitazione è stata promossa da Coldiretti, rappresentata dal presidente Ettore Bellelli, il direttore Enzo Tropiano, dirigenti e soci in rappresentanza del territorio. "L'obiettivo della mobilitazione - fanno sapere da Coldiretti - è difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Ue. L'obiettivo è smascherare il 'Fake in Italy' a tavola. Un'azione resa necessaria dagli arrivi incontrollati di alimenti dall'estero che spesso non rispettano le stesse regole di quelli nazionali e fanno così concorrenza sleale alle produzioni italiane facendo crollare i prezzi pagati agli agricoltori".