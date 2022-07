"Vogliamo lavorare": nuovo presidio dei dipendenti delle cooperative sociali ai piedi del Comune

Nuovo presidio dei dipendenti delle cooperative sociali, ieri mattina, a Palazzo di Città, insieme alla Csa Fiadel. Il sindacalista Angelo Rispoli, infatti, ha ricordato che sono 51 i lavoratori che si sono già sottoposti alle visite, altri sono in attesa, ma non è chiaro perché non parta l’appalto.

Il disagio

Sono in un limbo, intanto, i lavoratori impegnati nei parchi e nelle scuole. "Ci hanno detto che vogliono applicare il contratto degli agricoli, per noi va bene ma attendiamo un confronto con la ditta e il Comune“, ha concluso Rispoli.