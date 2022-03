Proteste al liceo Tasso: pace fatta tra studenti e dirigente, annullate due sospensioni

Pace fatta tra studenti e dirigente scolastica al liceo classico Tasso di Salerno. Dopo un sit - in di protesta degli allievi per chiedere alla preside di approvare un manifesto che prevede un confronto ogni qual volta ci sia la necessità di prendere una decisione per la scuola, gli studenti sono stati ricevuti dalla dirigente, accompagnati dagli agenti della Digos giunti sul posto a causa di alcune tensioni sorte a seguito delle sospensioni di tre studentesse che, pare, non avrebbero indossato correttamente la mascherina, nonostante i richiami.

La conclusione

A fine colloquio, è stata annullata la sospensione per due delle tre studentesse ed è stata anche accolta la richiesta degli alunni di dar vita ad una serie di incontri tra dirigente e rappresentanti, per ascoltare le esigenze di ogni singola classe.