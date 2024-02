Ospedale di Oliveto Citra: operatori socio-sanitari in stato di agitazione

Stato di agitazione presso l'ospedale di Oliveto Citra: a indire la protesta, gli operatori socio-sanitari che operano da anni nelle mura del S. Francesco D’Assisi.

La denuncia

"La storia risale al 2014, quando il complesso si trovava a rischio chiusura a causa della mancanza del personale sanitario. - si legge sulla nota - Ad ottemperare è stata la Fondazione S. Francesco che consegnò all’ospedale 20 unità di OSS a titolo di volontariato. Dunque i volontari hanno svolto per cinque anni le loro attività su turni ed emergenze senza scopo di lucro. Stanchi del carico e dello sfrutamento lavorativo, i volontari si ribellarono finché l’Amministrazione promise loro di assumerli con demensionamento mediante una Cooperativa a fronte di uno stipendio accettabile. La promessa è stata mantenuta: i volontari sono stati assunti da un’altra Cooperativa e questa mattina gli stessi OSS hanno ricevuto prima un premio per l’impegno profuso in questi anni, e dopo sono stati accompagnati a lavorare con un secchio e una scopa senza rispetto e riconoscenza". È in corso, dunque, uno stato di agitazione generale da parte degli operatori socio sanitari e da parte tutti i dipendenti dell’Ospedale di Oliveto Citra.