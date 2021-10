Manifestazione in piazza Abbro per il diritto alla Salute e per l'ospedale di Cava: attesa folta partecipazione

Il Comitato Civico Dragonea: "Ci è giunta informazione che molti cittadini nostri conterranei residenti al nord Italia, in particolare dalla Lombardia sono già in viaggio per raggiungere Cava de'Tirreni in occasione della manifestazione "