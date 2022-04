"No" alle carenze di organico e al rischio chiusura di Chirurgia: i comitati si incantenano davanti all'ospedale di Cava

Sul piede di guerra, ieri mattina, i rappresentanti dei Comitati Uniti Santa Maria dell’Olmo e Costa D’Amalfi che ieri si sono incantenati davanti al nosocomio e poi davanti Palazzo di Città, per dire no alle continue carenze di organico e al rischio chiusura del reparto di Chirurgia.

La denuncia

Secondo i manifestanti, l’ospedale Santa Maria dell’Olmo e la sanità cavese si trovano in "uno stato di coma profondo". Tanti like sui social per la protesta.