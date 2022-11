Un "mostro condominiale" al posto del parcheggio adiacente il Grand Hotel: monta la protesta

Esplode la protesta di un gruppo di cittadini di Salerno contro la vendita dell’area (Piazza Salerno Capitale) in cui è attualmente situato il parcheggio adiacente il Grand Hotel, punto di riferimento per migliaia di persone che affollano quotidianamente il centro del capoluogo. Un manifesto è stato affisso lungo molte strade cittadini per mobilitare la cittadinanza contro la decisione dell’amministrazione comunale. Di qui la protesta: “Il corteo funebre/svendita immobiliare partirà dalla casa comunale (ormai padronale) il giorno 21 novembre 2022. Per la vergogna e per sminuire il valore immenso di una delle ultime aree pubbliche rimaste a disposizione della collettività, invece di chiamarla Piazza Salerno Capitale, negli atti comunali di svendita, i nostri geniali rappresentanti – si legge nel manifesto – continuano genericamente a parlare di AreaProg.1 “ex cementifico”. Poi l’affondo: “La cosa ridicola è che i funzionari comunali, per propria incapacità o per ubbidire ai padroni, si permettono di parlare addirittura di “ambito di riqualificazione” ma dov’è la riqualificazione nel trasformare una piazza ed un parcheggio pubblico, che sono standard a disposizione dell’intera città in un mostro condominiale?”.

La denuncia di Celano (Fi):