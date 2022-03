Contratti in scadenza al Ruggi: presidio di protesta della RSU Fp Cgil

Si terrà il 16 marzo, alle 10, un presidio di protesta della RSU Fp Cgil Ruggi, per via dei contratti in scadenza al 31 marzo e al 30 giugno. "Chiediamo l'immediato rinnovo di tutti i contratti per consentire ai lavoratori a tempo determinato e co.co.co. di poter raggiungere gli obiettivi previsti dalla Legge Madia e dalla Legge di Bilancio (18 mesi al 30/06). - scrivono i sindacalisti - È necessario mobilitarsi, considerate le mancate risposte dell'Azienda. Chiediamo a tutti i lavoratori di non attendere ma di farsi protagonisti della mobilitazione".

La protesta

L'appuntamento è per mercoledì 16 marzo alle ore 10, nel piazzale antistante la Palazzina Amministrativa dell'ospedale di via San Leonardo.