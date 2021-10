Alta Velocità: Sapri scende in piazza per non essere tagliata fuori

Il Golfo di Policastro scende in piazza: il Comitato civico 1987 il 23 ottobre terrà una manifestazione di protesta per far sentire la voce del territorio al fine di evitare che la stazione ferroviaria di Sapri venga tagliata fuori dalla nuova tratta dell’Alta Velocità.

L'appuntamento

L’appuntamento è presso la Villa Comunale alle ore 9 e successivamente, dalle 10 alle 11, anche i commercianti abbasseranno le saracinesche dei loro esercizi contro "il silenzio del Governo, della Regione Campania, di Rete Ferroviaria Italiana e di tutti quei soggetti politici che sono complici e coprono una decisione scellerata al solo fine di tutelare compromessi politico-economici in danno delle nostre popolazioni”.