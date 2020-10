Aria di protesta in piazza Amendola: presidio pomeridiano per la riapertura della scuola, in serata la cena della libertà

Sarà senz'altro "animata", oggi, 30 ottobre, piazza Amendola. Venerdì di protesta, infatti, a Salerno: alle ore 17, previsto il presidio contro le chiusure dei luoghi della cultura e dei servizi sanitari da parte di diversi movimenti civici cittadini. "Si continua a chiedere la riapertura delle scuole e il ripristino della didattica in presenza, a cominciare dalle scuole primarie e secondarie di primo grado dove non ci sono mai stati focolai del virus grazie a tutti i dispositivi di sicurezza. Una Regione, unica in Italia, che non garantisce il diritto all’istruzione è una minaccia ai tantissimi studenti che vengono deprivati di un tassello fondamentale della loro crescita - si legge sulla nota dei manifestanti - Si chiede la riapertura di Teatri, centri e circoli culturali. Lavoratori e lavoratrici del mondo dello spettacolo e della musica pagano come tutte le altre categorie, se non peggio, una colpa che non è attribuibile a loro. Luoghi di cultura e socialità sono anche luoghi di lavoro e reddito e per di più non sono stati veicolo di contagio in questi ultimi mesi". Ultima richiesta, l'assunzione immediata di personale sanitario (medici, infermieri, oss) e ingenti investimenti nella sanità pubblica (posti letto, macchinari) per evitare il collasso di ospedali e distretti sanitari di base.

L'appuntamento in serata

Alle 19, poi, come annunciato, "la cena della libertà" per la quale saranno allestiti tavoli e posti a sedere dai gestori dei locali della movida e dei commercianti di via Roma, per opporsi alla stretta prevista da Governo nazionale e Regione Campania. Ad organizzarla, l'Associazione Commercianti per Salerno.