Cambio degli orari scolastici all'Alfano I: studenti in rivolta

Monta la protesta degli studenti del liceo Alfano I che dicono "no" alle modifiche all’orario scolastico apportate dalla dirigente, Elisabetta Barone. Tali modifiche, infatti, penalizzano gli studenti pendolari che hanno manifestato il loro dissenso ieri dinanzi alla scuola di via dei Mille. "Dall’inizio dell’anno, ci hanno cambiato già diverse volte l’orario di uscita e abbiamo un’ora in più di potenziamento, quindi ci toccherebbe uscire alle 14 per tre volte alla settimana. - spiegano gli alunni - Questi ritmi non possono essere retti dai pendolari che dovrebbero usufruire dell’orario anticipato".

La denuncia e la richiesta

Secondo quanto denunciato dagli alunni, inoltre, i nuovi orari non risulterebbero allineati con quelli delle corse dei bus extraurbani e cittadini. A gran voce, dunque, gli studenti dell'Alfano I hanno chiesto il ripristino delle ore di lezione a 60 minuti.