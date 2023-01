Emergenza edilizia e trasporti dal Vallo di Diano all'Agro: gli studenti scendono in piazza, sit-in presso la Provincia

Si terrà domani, 27 gennaio, il sit-in studentesco per l'edilizia e i trasporti. La Rete Politica Studentesca Salernitana, l'Unione degli Studenti Salerno, l'Unione degli Studenti Sarno e L'Unione degli Studenti Vallo di Diano hanno deciso di scioperare protestando dinanzi agli uffici della Provincia, il 27 gennaio alle ore 9.30. Obiettivo della manifestazione, è di denunciare i problemi di edilizia e trasporti che quotidianamente si trovano a vivere e per interloquire con le Istituzioni, affinché siano trovate delle soluzioni.

Le denunce

“Già da inizio anno, e ancora più evidentemente adesso, gli edifici delle scuole di Salerno cadono a pezzi, mettendo in pericolo gli studenti -spiega Gaia Basso dell’UdS Salerno- Finestre che crollano, intonaco e laterizi che si staccano, allagamenti, muffe e freddo, sono solo alcuni dei problemi che siamo costretti a vivere ogni giorno. Le nostre scuole mancano del certificato di agibilità e, spesso, sono inaccessibili alle persone con disabilità motorie. È evidente, infine, che manchino spazi collettivi, nei quali vivere momenti di socialità e partecipazione studentesca, come le assemblee di istituto, e laboratori per svolgere discipline pratiche”. “A questa situazione si aggiungono i trasporti per chi deve percorrere lunghe tratte per arrivare a scuola: sovraffollati, costosi, malfunzionanti e non bastevoli, spesso inaccessibili per il maltempo e non solo” -incalza Alessia Aiello dell’UdS Sarno. “Non esistono tratte pubbliche esclusivamente dedicate agli spostamenti degli studenti e delle studentesse, il principale mezzo di trasporto è la Circumvesuviana: inefficiente, che non raggiunge tutte le scuole del paese di Sarno, costringendo tantissime persone a doversi spostare con pullman privati, costosi e inaccessibili”. “Anche nel Vallo di Diano le condizioni dei trasporti sono critiche.” - conclude Irene Mele dell’UdS Vallo di Diano - “l’assenza totale di mezzi pubblici costringe ogni giorno tutti gli studenti a spostarsi con mezzi privati,spesso inaccessibili, i quali non forniscono un adeguato collegamento neanche all’interno dello stesso territorio, incrementando l’utilizzo dell’automobile e minando la qualità del diritto allo studio. Siamo isolati infine anche dal resto della provincia e della regione, chiusi nel nostro territorio per noi è infatti difficile raggiungere luoghi di socialità e cultura”.

L'obiettivo

Gli studenti e le studentesse di Salerno e provincia hanno raccolto in dei Dossier i dati riguardanti i trasporti e gli edifici scolastici con l’intenzione di sottoporli all’attenzione del Presidente della Provincia Alfieri. Obiettivo della protesta, dunque, è di ottenere la partecipazione e la presenza del delegato all’edilizia scolastica D'Onofrio, del delegato alle politiche giovanili Guzzo, e del delegato ai trasporti Danisi, agli Stati Generali della Scuola pubblica Campana, che saranno il 24 febbraio a Napoli.