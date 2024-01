Accorpamento dell'Istituto San Tommaso d'Aquino: i genitori protestano sotto il Comune

Non si fermano le proteste dei genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno riguardo la decisione di dimensionamento scolastico disposta dalla Regione Campania. Questa mattina la comunità scolastica si è ritrovata davanti alle sedi dei vari plessi per fare il punto della situazione ed immaginare nuove azioni di protesta dopo la petizione avviata nei giorni scorsi, arrivata già ad oltre mille firme. Una delegazione di genitori, successivamente, si è radunata nei pressi di Palazzo di Città in concomitanza dell'incontro fra il sindaco, Vincenzo Napoli, e la dirigente scolastica. Alle 17, invece, è programmato un nuovo incontro fra Napoli ed i genitori.

La protesta

Secondo il nuovo piano, gli alunni del plesso di Matierno verrebbero accorpati all'Istituto Comprensivo Ogliara, mentre quelli dei plessi di Calenda e Fratte all'Istituto Comprensivo Calcedonia. La comunità scolastica, composta da genitori, insegnanti e personale, vede in questa decisione una minaccia all'identità e al ruolo formativo della scuola. "La querelle e le fibrillazioni delle ultime settimane sul dimensionamento scolastico - dichiara Filomena D’Alto, coordinatrice del CPF di Matierno della Prometeo 82, evidenziano ancora una volta la distanza tra politica ed i bisogni reali delle comunità. Le scelte operate dal governo sembrano perseguire unicamente ragioni contabili e non di mera opportunità educativa e sociale. L’unico beneficio per il dimensionamento riguarderà infatti le casse dello Stato, mentre appaiono meno vantaggiose le ricadute per tutto il personale scolastico e, in una certa misura, per alunni, genitori e reti di prossimità. Un governo che agita la bandiera della famiglia quale presidio di valori non negoziabili tanto da metterla al centro della propria agenda politica, stride con la scelta di ripensare fino a compromettere l’esistenza degli istituti scolastici, primi e insostituibili presidi di legalità e cultura, in aree del Paese esposte sempre più a fragilità e povertà educativa. Matierno, quartiere collinare di Salerno, dove la nostra azione sociale ed educante si realizza quotidianamente da 30 anni, diventa così uno di quei luoghi a rischio deprivazione di un riferimento pedagogico e sociale indispensabile che, unitamente alla rete del Terzo Settore, cura, sostiene e accompagna il riscatto socio culturale di un luogo e di una comunità da sempre collocato sul crinale delle fragilità economiche e sociali che ne compromettono la crescita educativa delle giovani generazioni, il loro rapporto intergenerazionale e peggio la espongono ai rischi della illegalità che proprio in assenza di valori e riferimenti culturali veicola con più facilità le sue ragioni. Confidiamo che nelle prossime ore l’attenzione delle istituzioni locali, da sempre attente e vicine alle periferie esistenziali della città, possano con ragionevolezza e lungimiranza ascoltare la voce dei territori, accoglierne le ragioni ed insieme individuare le soluzioni più opportune per salvaguardare luoghi educanti che non rispondono alle sole esigenze formative ma realizzano quella prossimità umana che genera ancora fiducia e amicizia sociale costitutive di una comunità educante diffusa, stabile e credibile".