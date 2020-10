Proteste a Salerno, il sindaco: "Comprendo la disperazione, ma violenza inaccettabile"

Dopo gli episodi di violenza verificatisi nella serata di ieri nel quartiere Carmine, da cui hanno preso le distanze i commercianti salernitani scesi in piazza per protestare contro il nuovo Dpcm del premier Conte, interviene anche il sindaco Vincenzo Napoli.

La condanna

Il primo cittadino, in un video, denuncia: “Ci sono state manifestazioni in tutta Italia. E’ comprensibile la disperazione di chi vede il futuro compromesso; però ciò non autorizza a gesti scomposti ed aggressivi che nulla a che fare con la mitezza e la dignità di coloro che sono in una condizione disperata. Bisogna fare in modo - aggiunge Napoli - che queste stesse persone, che combattono per un diritto giusto, allontanino i facinorosi e quelli che vogliono restare nel torbido e creare disordine. Io sono certo che i cittadini di Salerno siano su questa posizione. La mia vicinanza alle loro richieste e necessità non è in discussione. Ma - ribadisce - non è ammissibile che si verifichino disordini come quelli di ieri sera, che sono da censurare senza se e senza ma. Bisogna che la democrazia segua il suo percorso e allontani chi la democrazia vuole distruggere”. Infine, l’appello: “Rispettiamo le solite norme e facciamo in modo questa tragica contigenza diventi un ricordo del passato”.