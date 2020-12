Dal Piatto Sospeso alle sanificazioni dinanzi alle scuole: senza sosta il lavoro della Protezione Civile di Salerno

Prosegue il lavoro di sanificazione dinanzi alle scuole, da parte dei volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Salerno capitanato da Mario Sposito.

Non solo: sempre stasera, i volontari tornano in campo per il Piatto Sospeso, consegnando a domicilio i pasti donati dai locali a chi è impossibilitato a provvedere autonomamente all'asporto, nell'ambito del progetto della cooperativa sociale Galahad patrocinato dall'assessorato alle Politiche Sociali del Comune, in collaborazione con lo stesso Nucleo della Protezione Civile. Un plauso per l'impegno.

