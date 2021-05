Stop alle infitrazioni criminali nelle imprese: firmato accordo Prefettura-Camera di Commercio

Il prefetto Francesco Russo e il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete hanno siglato stamattina, in Prefettura, alla presenza del vicario del questore Pasquale Picone, del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Gianluca Trombetti, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Danilo Petrucelli, il “Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Trasparenza nell’attività delle imprese in provincia di Salerno - Piattaforma REX-Regional Explorer”, che consentirà alla Prefettura, alle Forze di Polizia e alla DIA di avere accesso alla piattaforma REX-Regional Explorer e agli applicativi “R.I. Visual”, “R.I. Build” e “R.I. Map” di Telemaco.

Gli obiettivi

Tali strumenti, messi a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio di Salerno, che ne sosterrà gli oneri, permetteranno di approfondire le dinamiche interne alla vita delle aziende (in particolare, governance e assetti societari), spesso sintomatiche della sussistenza di rischi di illegalità e di infiltrazioni criminali, rendendo più penetranti i controlli in tema di documentazione antimafia di competenza della Prefettura. L’iniziativa nasce, anche in attuazione delle indicazioni del Ministro dell’Interno, con la finalità di incrementare l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione nel tessuto economico locale da parte della criminalità organizzata, a tutela della legalità e della trasparenza nell’economia, specialmente nell’attuale situazione di crisi economica connessa alla diffusione del virus Covid-19. Difatti, nel contesto emergenziale che il Paese sta attraversando, potrebbero verificarsi condizioni tali da favorire l’infiltrazione di organizzazioni criminali nel tessuto economico della provincia di Salerno, soprattutto in alcuni settori - turistico-alberghiero, ristorazione, extralberghiero e intermediazione turistica, gestione degli stabilimenti balneari, strutture ricettive in generale, commercio, appalti - ove è maggiormente avvertita l’esigenza di rafforzare il sistema di cautele.

I commenti

Il Prefetto Russo ha sottolineato che “tale sistema di business intelligence consentirà un attento monitoraggio del quadro economico-imprenditoriale per intercettare tutti quei fenomeni indice di illegalità, in un contesto di difficoltà per le imprese, accentuato dalla carenza di liquidità dovuta alla situazione emergenziale in atto, che può rivelarsi pericolosamente appetibile per le organizzazioni criminali”. Il Presidente Prete ha manifestato grande soddisfazione per l’intesa raggiunta: “La Camera di Commercio di Salerno ha sempre mostrato grande sensibilità sul tema a tutela, anzitutto, delle imprese salernitane. L’Ente è attivo da tempo su questo fronte e nel promuovere le relative sinergie istituzionali. Gli strumenti informatici, sviluppati dal sistema camerale, sono pensati e realizzati appositamente per le attività investigative delle forze dell’ordine. L’impegno economico richiesto alla Camera di Commercio di Salerno è un “investimento” che l’Ente è ben lieto di porre in essere nel solco ormai tracciato e che ci vede al fianco delle imprese per la legalità”.