Quattordici nuove assunzioni alla Provincia di Salerno: tutte le informazioni

La Provincia di Salerno ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale tramite la quale potrà assumere a tempo indeterminato sui posti vacanti.

Le assunzioni

Grazie a tale provvedimento si potrà procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 14 unità, di cui un dirigente, 6 funzionari (figura D) e 7 istruttori (figura C). Contemporaneamente sarà avviato anche il percorso di progressione verticale per altre figure, interne all’ente: 12 unità, di cui 8 passeranno dalla categoria B alla C e altre 4 dalla categoria C alla D. "Sono particolarmente soddisfatto – sottolinea il presidente della Provincia, Michele Strianese – di questo importante risultato che vede finalmente la Provincia di Salerno in condizione di assumere personale dopo anni di tagli che non ci hanno permesso di intervenire sulla gravissima carenza di risorse umane. A seguito di un virtuoso percorso di riequilibrio finanziario il nostro Ente ora può guardare a un futuro decisamente più sereno".