Provincia, aggiudicati 4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria strade

La Provincia di Salerno ha aggiudicato gare di appalto per 4 milioni di euro destinati a interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’annualità 2021 sulle strade di tutto il territorio provinciale.

Il commento

“Sono Accordi Quadro - dichiara il presidente Michele Strianese - che ci consentono di migliorare la sicurezza della nostra rete viaria con un totale di circa 50 interventi disseminati su tutta la provincia. In particolare, si tratta di 10 Accordi Quadro riferiti alle 10 zone omogenee nelle quali è stata suddivisa la Provincia di Salerno per poter dirottare i finanziamenti e dunque i lavori su ogni territorio. Per ognuno dei 10 comparti saranno realizzati circa 4-5 interventi di valore medio 100mila euro cadauno. Tutte le attività sono coordinate dal Settore Viabilità, diretto da Domenico Ranesi con il supporto del consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Lavoriamo in stretta sinergia istituzionale, grazie anche all'impegno dell’onorevole Piero De Luca che ha seguito a livello ministeriale l’assegnazione dei finanziamenti per una mobilità sicura delle nostre comunità.”