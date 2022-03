Provincia: approvato progetto per la SP 30/B, conclusi i lavori dopo la frana a Roccagloriosa

La Provincia di Salerno ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “S.P. 30/B dal Km 12+000 al Km 16+900". Si tratta di lavori di ripristino della pavimentazione stradale maggiormente ammalorata e dissestata, della relativa segnaletica orizzontale e ripristino delle barriere guard-rail danneggiate lungo il tratto di provinciale ricadente nel territorio del Comune di Eboli” per l’importo complessivo di 300 mila euro.

Il commento

“La strada provinciale 30/B - spiega il presidente Michele Strianese - allo stato attuale necessita di urgenti e incisivi lavori di rifacimento del piano viabile in conglomerato bituminoso nei tratti più usurati, anche in considerazione nel notevole flusso di traffico veicolare. Infatti collega con la S.S. 18 (località Bivio S. Cecilia di Eboli) e quindi verso gli svincoli di Eboli o Battipaglia dell’autostrada A3, con la S.P. 417 "Aversana" fino a raggiungere la S.P. 175 Litoranea (Marina di Eboli). Quindi nei prossimi mesi, nei tratti ricadenti nel comune di Eboli, verrà migliorata la sicurezza del pubblico transito attraverso il ripristino del piano viario con la stesura del nuovo tappetino di usura e con la sostituzione delle barriere (guard-rail) ammalorate, ma anche con il rifacimento della segnaletica stradale sulle parti di strada oggetto dei lavori. L’intervento verrà inserito nell’elenco annuale 2022 (prima annualità) del redigendo Piano Triennale dei LL.PP. 2022/2024 e viene coordinato dal Settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola e nella fattispecie anche della Consigliera provinciale di Eboli Filomena Rosamilia. “Ogni cantiere aperto ci permette di migliorare la sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”

L'altro cantiere

Intanto, sempre la Provincia di Salerno, ha concluso i lavori di miglioramento della sicurezza stradale ricadenti nel comune di Roccagloriosa, tra Acquavena e San Giovanni a Piro per l’ammontare complessivo di euro 253.686,13. Sono interventi urgenti di protezione civile finanziati con POR FESR 2014-2020. Si tratta di interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla SP 17 tra Acquavena e San Giovanni a Piro, soprattutto nei tratti compresi tra il km 3+500 e il km 4+600. La strada dissestata da una frana necessitava lavori urgenti di protezione civile che sono stati articolati in due momenti complementari attraverso i quali si è provveduto alla realizzazione, a valle della carreggiata stradale, di una paratia di pali ∅ 600 ad interasse 1,0m prevista su un’unica fila, con un’altezza di infissione di 10,00 m ed una estensione di 30metri, con sovrastante trave di coronamento delle dimensioni di 80 X 120 cm. La paratia con il sovrastante cordolo è posta tra la sede stradale e la gabbionata esistente. A conclusione sono stati realizzati lavori di pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale.