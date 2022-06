Viabilità, al via i lavori di riqualificazione su due strade provinciali

Lavori di riqualificazione per la Sr 367, ricadente nei comuni di Sant'Egidio del Monte Albino e Pagani (76.207 euro), e per la Sp 1 nel territorio comunale di Tramonti (84.981 euro). I lavori, stando a quanto riportato dalla Provincia, cominceranno entro il 30 giugno e si concluderanno l'11 luglio.

Gli interventi

Entrambi gli interventi, nello specifico, riguarderanno la pavimentazione stradale per poi proseguire ed essere ultimati nel giro di una settimana con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. “Entrambi gli interventi - dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese - miglioreranno la sicurezza stradale sulle arterie in questione. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La messa in sicurezza delle nostre strade è fondamentale. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”