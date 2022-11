Provincia, al via i lavori sulla SS 426 fra Polla e Sant’Arsenio

La Provincia di Salerno consegna i lavori di adeguamento della segnaletica stradale nel tratto della SR ex SS 426 ricadente fra il Comune di Polla e il Comune di Sant’Arsenio, per un importo netto di 114.078,99 euro. L’intervento viene consegnato presumibilmente lunedì 14 novembre e prevede la sistemazione della segnaletica fra Polla – Sant’Arsenio – San Pietro – Inn. SS 166 per San Rufo.

Il commento

Soddisfatto il presidente Michele Strianese: "Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".