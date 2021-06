Nocera Superiore, proseguono i lavori lungo la Strada Statale 18

La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori di rifacimento del piano viabile a Nocera Superiore, nell'ambito dei lavori di completamento dell'alternativa alla SS18 nell'Agro Nocerino Sarnese. In questi giorni sono in corso, in orario notturno, i lavori sulle seguenti strade: Via II traversa Petrosino, Via Portaromana, Via Garibaldi. Per tali strade è stata eseguita la fresatura e posato in opera lo strato di binder ed anche eseguito il rifacimento/ripristino dei marciapiedi. Nei prossimi giorni sarà realizzato il tappeto di usura.

Il cantiere

Inoltre nei giorni scorsi è stato ultimato per via Santa Maria delle Grazie il tappeto di usura sul binder precedentemente posato in opera (con rifacimento delle zanelle). Per tutte le suddette strade sarà realizzata anche la segnaletica orizzontale e verticale.Infine è in via di ultimazione la realizzazione dei due impianti semaforici previsti in tale opera, uno a Nocera Superiore (II Trav Petrosino-via Petrosino) e uno a Sant'Egidio del Monte Albino (SS 367-SP 380-SP 185). I lavori, progettati e diretti dall'Amministrazione provinciale sono realizzati in stretta sinergia con l'Amministrazione comunale di Nocera Superiore e con il sindaco Giovanni Maria Cuofano.