Mancano i servizi igienici per diversamente abili: via i tavolini dal bar di Maiori, insorge il popolo social

#iostoconcafèmarcel: questo l'hashtag spuntato sui social a seguito del provvedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune di Maiori che, riscontrando la mancanza di servizi igienici per diversamente abili nel locale, ha vietato al titolare del bar "Cafè Marcel" di via Nuova Chiunzi la somministrazione ai tavoli.

Il commento

Amareggiato, il consigliere di minoranza, Mario Ruggiero: "Abbiamo perso tutti quanti. Tutti, nessuno escluso. - ha scritto sui social - Ha perso principalmente Marcello che forse ha sottovalutato il problema e paga il prezzo più alto per averlo fatto. Ha perso soprattutto la politica a tutti i livelli. Quando un’attività e i suoi dipendenti vengono messi in condizione di non lavorare in piena stagione, dopo due anni di covid-19, non ci sono scusanti per nessuno. Non esistono motivazioni che possono giustificare un’azione simile, il 15 luglio Il buon senso avrebbe dovuto imporre a tutti noi di trovare una strada almeno per superare l’estate. Il buon senso, avreste dovuto applicarlo soprattutto voi, cari amministratori. Ma dalle vostre parti è ormai diventata merce rara, fate questioni di lana caprina anche sul colore dei bidoni della spazzatura. E questi sono i risultati". Intanto, numerosi clienti hanno espresso solidarietà al titolare per il provvedimento eseguito in pieno luglio. Lo stesso Ruggiero ha promesso di provvedere al più presto all'adeguamento già in programma. Adeguamento, va sottolineato, previsto per legge, nel rispetto delle persone diversamente abili.