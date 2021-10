Psicoterapeuta salernitana incinta presta servizio on-line: sospesa dall'Ordine perchè non vaccinata

Sospesa dall'ordine professionale, una giovane psicoterapeuta di Salerno, libera professionista, in quanto non ancora vaccinata. La donna - che da quando è scoppiata l'emergenza Covid fa solo sedute con i pazienti in videochiamata in quanto al 6° mese di gravidanza - è assistita dall'associazione Giustitalia che ha reso noto il fatto alla nostra redazione.

La psicoterapeuta presenterà ricorso al Tribunale, territorialmente competente, opponendosi al fatto che la sospensione - adottata per la violazione dell'articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021 e cioè per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario - sarebbe stata deliberata in mancanza di un regolare procedimento disciplinare che avrebbe potuto accertare i fatti. L'associazione sosterrà che la normativa in questione appare costituzionalmente illegittima per violazione degli art. 4 (diritto al lavoro) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione italiana in forza dei quali nessuno può essere obbligato contro la propria volontà (salvo i casi di TSO) ad un intervento medico (anche se vaccinale), potenzialmente e gravemente pregiudizievole non tanto e non solo per se stessi, quanto per il proprio bambino e nessuno può essere sanzionato disciplinarmente in mancanza di un regolare procedimento disciplinare che accerti i fatti.

La nota dei dottori Luigi De Rossi e Marisa Ciardi di Giustitalia: