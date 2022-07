“Un servizio sperimentale – spiegano da Salerno Pulita – per il quale non sarà chiesto alcun corrispettivo al Comune ”. Gli esercenti dovranno esporre il bidone con l’organico davanti alla propria attività alle 15. Il servizio di raccolta sarà effettuato dalle 15.30 alle 19.30. Per usufruirne, già a partire da domenica prossima, 31 luglio, bisogna registrarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 347 2354478, indicando la strada, il civico e il nome dell’attività.

Via libera di Salerno Pulita: per i ristoratori un giorno in più per conferire l'umido