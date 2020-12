Tecnologia led pubblica illuminazione: prosegue il progetto a Montecorvino Pugliano

Sono iniziati da qualche giorno e proseguiranno anche nelle prossime settimane i lavori di ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nelle frazioni di Pagliarone, Santa Tecla e San Vito. I tecnici incaricati stanno proseguendo alla sostituzione dei vecchi bracci con nuovi apparecchi a LED ad alta efficienza. Una scelta lungimirante fortemente voluta dal Sindaco Alessandro Chiola che ha come obiettivo la riduzione dei consumi energetici, migliorare la sostenibilità ambientale, potenziare la sicurezza e la visibilità.

Il commento



"Funzionale, moderno, rispettoso dell’ambiente e soprattutto sicuro: queste sono le caratteristiche del nuovo impianto di illuminazione pubblica di Montecorvino Pugliano - dice Chiola -. Annuncio inoltre che l’obiettivo dell’amministrazione comunale sarà ammodernare l’impianto di pubblica illuminazione dell’intero territorio e siamo al lavoro per reperire le giuste risorse economiche". I lavori vengono eseguiti dalla ditta “Dervit SpA” e sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto di efficientamento energetico per lo sviluppo territoriale sostenibile di cui il Comune è stato beneficiario di 90mila euro. "Oggi - spiega il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Ludovico Buonomo, - la maggior parte del territorio cittadino può contare su un nuovo impianto di pubblica illuminazione all’avanguardia per un paese sempre più sicuro e attento all’ambiente". Le lampade a LED di ultima generazione sono già state installate lo scorso mese di gennaio lungo la S.S. 18, nei pressi del "Salerno War Cemetery" proseguendo fino all'incrocio con via Vivaldi in località Pagliarone, nel centro storico della frazione di Santa Tecla ed in piazza Giovanni Paolo II a Bivio Pratole, ora il cantiere proseguirà nelle nuove attività di sostituzione.