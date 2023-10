Pubblica illuminazione a Salerno, Pessolano: "L'efficientamento energetico non pregiudichi la sicurezza"

E' polemica, al Comune, sui nuovi punti luce e sulla scarsa sicurezza in città. "L' efficientamento energetico della pubblica illuminazione nelle principali arterie di Salerno non può pregiudicare la sicurezza dei cittadini" denuncia il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano: "A partire dalla scorsa estate è in corso, da parte del Comune di Salerno, un intervento su circa 15.000 punti luce, molti dei quali collocati in strade della città particolarmente sensibili, in molte delle quali la sicurezza andrebbe tutelata ed incrementata, e non potenzialmente ridotta. Particolari criticità si rilevano nel centro storico, dove in alcuni vicoli cittadini si riscontra una diminuzione della luminosità in seguito all'installazione dei nuovi corpi illuminanti a led. Vicoli, questi, che, negli ultimi mesi sono stati, purtroppo teatro di episodi di microcriminalità". "Una buona illuminazione è la base per rafforzare la sicurezza dei cittadini, specie in quelle strade della città, ubicate tanto al centro quanto nella zona orientale, nelle aree periferiche e nei quartieri collinari, in cui, anche a causa della desertificazione commerciale che Salerno ha vissuto in questi anni, sono maggiormente a rischio per il verificarsi di episodi che possano minare la serenità dei nostri concittadini"