Puc a Battipaglia: stilato il programma degli incontri

Come già anticipato, riprende il percorso di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) aprendo ad una fase di ampia partecipazione ed ascolto dedicata soprattutto ai cittadini, alle parti sociali e al mondo del lavoro. Il cronoprogramma degli incontri messo a punto dall'amministrazione prevede diversi confronti, tutti nel mese di giugno. Si parte dal lavoro svolto dal Consorzio Mate e dall’architetto Antonio Olivieri e dai contributi fondamentali forniti dalle circa 160 osservazioni giunte ai redattori.

L'obiettivo, da raggiungere proprio attraverso questa ulteriore fase di partecipazione, è quello di giungere ad un Piano capace di portare servizi in ogni quartiere pur nel rispetto del principio del consumo di suolo zero. In questa ottica è fondamentale il ruolo affidato alla rigenerazione urbana. Sul sito web istituzionale dell’Ente sarà pubblicato sia il cronoprogramma degli incontri che le schede destinate al mondo produttivo per acquisire eventuali specifiche necessità da parte degli imprenditori.

«Lo avevamo annunciato lo scorso aprile e adesso andiamo avanti riprendendo il percorso di formazione del nuovo PUC. Riapriamo alla partecipazione dei cittadini cercando di arricchire la prima stesura predisposta dal Consorzio MATE e da Antonio Olivieri, correggendo quello che non va – dice la Sindaca Cecilia Francese – attraverso un percorso di continuo affinamento. Si tratta di quello che tutti chiamano “Democrazia Partecipata” che è uno dei pilastri del Movimento Etica. Da ora si riparte con l'ascolto di tutte le categorie, dei cittadini in tutti i quartieri e della politica». «Si andrà nei quartieri a parlare con i residenti, per dare loro la possibilità di presentare le esigenze di ogni singolo quartiere. Si parlerà con le categorie produttive, con chi vive e/o opera a Battipaglia. Un processo democratico altissimo, che servirà proprio a realizzare uno strumento di programmazione urbanistico il più partecipato possibile da parte della intera città».

ECCO IL PROGRAMMA

Questi incontri avverranno tutti all'interno dell'Aula Consiliare

Agricoltori-Allevatori: lunedì 5 giugno alle ore 17

Scuola: martedì 6 giugno alle ore 9:30

Settore turistico-balneare: mercoledì 7 giugno alle ore 9:30

Industriali e Artigiani: mercoledì 7 giugno alle ore 18:30

Commercianti: lunedì 12 giugno alle ore 9:30

Ordini Professionali: martedì 13 giugno alle ore 9:30

Associazioni Nazionali: mercoledì 14 giugno alle ore 9:30

Cittadini e associazioni nei quartieri