Pellezzano, la Camera Forense Ambientale: "Attuiamo insieme il Puc"

Con la recente approvazione in consiglio comunale del PUC di Pellezzano il fortino autoreferenziale costruito dall'attuale gruppo di maggioranza ha premiato "scientemente" solo alcuni senza alcuna rotazione delle imprese locali, dei professionisti e dei cittadini in cerca di prima occupazione, con il silenzio ingessato e complice dell'autoproclamatosi “leader” dell'opposizione presidente della commissione trasparenza, esercitando una finta opposizione qualificatasi, poi nel corso degli anni come coinvolgimento strutturale od organico senza una effettiva trasparenza, partecipazione, vigilanza e controllo sugli atti amministrativi e sul decoro estetico ed urbano (es. bruttura con lamierato arrugginito pericoloso sulla strada principale di Capezzano Inferiore e con fabbricato dissestato con frana a Coperchia).



Si auspica un nuovo fermento, una vivacità imprenditoriale, commerciale, turistica, con una tutela severa ed attenta del patrimonio ambientale, paesaggistico e boschivo donatoci dal Creatore, essendo stati stravolti i vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici senza una opportuna vigilanza e di una univoca applicazione della legittimità urbanistico-edilizia, stante l'assenza di una zona PIP per le imprese artigiane ed imprenditoriali in zona ambientalmente compatibile, a tutela della salubrità e della sicurezza dei cittadini (es. fabbrica di petardi ed esplosivi pericolosa ed a rischio incendi finitima ad una discarica di reflui edilizi e ferrosi sequestrata dai Carabinieri della Forestale).



Impegniamoci tutti, donne, giovani, ex amministratori e cittadini che hanno a cuore Pellezzano, nella fase saliente dell'ATTUAZIONE del PUC per non abdicare al nostro diritto sacrosanto di iniziativa, partecipazione, controllo e di dialettica trasparente, veri baluardi della democrazia matura, per una auspicata VIVACITÀ commerciale, economica, culturale e turistica, ed una migliore qualità della vita garantendo, così, serie e nuove opportunità di lavoro per le Nostre future generazioni.