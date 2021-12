Puc per i percettori del Reddito di Cittadinanza, il Comune di San Marzano sul Sarno attiva tre progetti

Progetti utili alla collettività, anche San Marzano sul Sarno utilizza i percettori del Reddito. Dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Carmela Zuottolo, infatti, sono stati in campo tre progetti: "Miglioriamo la nostra scuola", "Miglioriamo il nostro Patrimonio" e "Miglioriamo il nostro Comune".

I dettagli

Con la delibera di giunta comunale numero 33 dell'8 aprile 2021, su proposta dell'assessore Francesca Barretta, sono stati approvati i progetti e si demandava ai responsabili di Settore, competenti per questo aspetto, di adottare i conseguenti atti gestionali. L'assessore Barretta si dichiara soddisfatta dell'attuazione dei progetti: "Il loro iter è stato molto complesso per le caratteristiche, in quanto le attività da parte dei percettori del reddito di cittadinanza devono intendersi a supporto ed integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai comuni, né tantomeno le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione del personale dipendente dell'Ente Pubblico"

Il commento

Soddisfatta anche la sindaca Carmela Zuottolo: "Come altri miei colleghi, penso che coinvolgere i percettori del Reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività è un atto di inclusione e di rispetto per la dignità del lavoro - ha detto la sindaca -. Come amministrazione comunale siamo soddisfatti dell'iter completato. In attesa che i primi percettori possano entrare in servizio, il prossimo anno programmeremo altri progetti".