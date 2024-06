Ripulito il murale dedicato a Siani: cancellate le scritte vandaliche in tempi record

Ripulito in tempi record il murale intitolato a Giancarlo Siani che era stato imbrattato con scritte in gesso bianco, nei pressi del Centro sociale. L'opera, dal titolo "Giornalista Giornalista", è stata inaugurata il 3 maggio dello scorso anno in occasione della Giornata della memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo. A denunciare il grave gesto, era stata la pagina social di PaperBoy.

Foto di Guglielmo Gambardella