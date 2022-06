Spiagge salernitane: pulita anche la Baia, intanto Santa Teresa off limits da giovedì

Salerno Pulita al lavoro, ieri sera, per la pulizia dell'arenile della zona Baia. Tantissimi i salernitani che affollano lespiagge in questi giorni di grande caldo: "Cerchiamo di garantire il decoro su tutto il litorale attraverso i nostri interventi di pulizia. - fanno sapere da Salerno Pulita - Non basta, però, ma è sempre necessario che ci sia la collaborazione di tutti: evitiamo di lasciare rifiuti in spiaggia, qualche metro in più e troviamo il cestino per ritrovare una sabbia ed un mare pulito ed accogliente".

Santa Teresa off limits

Intanto, si terrà sabato 25 giugno, alle ore 21.30, nello specchio d'acqua della spiaggia di Santa Teresa, "Water Fools - An Aquatic Phantasmagoria", lo spettacolo acquatico, pirotecnico e musicale creato dalla compagnia Ilotopie e promosso da Comune di Salerno e Campania Teatro Festival. In vista dello straordinario spettacolo di luci, musica, acrobazie, performance, fuochi pirotecnici sul mare, per consentire, in sicurezza, l'allestimento dello spettacolo, la spiaggia di Santa Teresa ed il tratto di mare antistante saranno chiusi a partire da giovedì e fino a domenica compresa per le operazioni di smontaggio.