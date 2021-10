Pagani: al via la pulizia delle caditoie, il programma dell'intervento

Al via, la pulizia delle caditoie sul territorio comunale, a Pagani. Venerdì, sabato e lunedì sono previsti i primi interventi dalle ore 6 alle ore 12 da parte della società partecipata SAM. Venerdì 8 ad essere interessate saranno le seguenti strade: via Striano, vicoletto Striano, vicoletto Pepe, via Marrazzo. Il giorno 9 saranno interessate dagli interventi le caditoie di via Malet, via Garibaldi, piazza Bernardo D’Arezzo. Infine nella giornata di lunedì 11 ottobre ad esser pulite saranno le caditoie di via Ammaturo, via Guido Tramontano e via Cesarano.

L'obiettivo

Lo scopo degli interventi è di prevenire eventuali allagamenti nelle strade cittadine causati da acquazzoni del periodo autunnale.