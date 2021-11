Nuovi automezzi per l'igiene urbana a Nocera Inferiore: al via il servizio

Al via, da questa mattina, il servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Nocera Inferiore, con i nuovi automezzi. “Con l’ulteriore incremento degli automezzi in dotazione alla Nocera Multiservizi si avvia a completamento il lungo lavoro, iniziato anni fa, di riorganizzazione industriale della società partecipata per l'igiene urbana. Un risultato lusinghiero che premia lo sforzo dell'amministrazione che aveva raccolto al suo insediamento una società decotta e disorganizzata”, ha detto il sindaco Manlio Torquato.

Il parco mezzi della Nocera Multiservizi da stamattina ha in uso operativo, sul territorio di Nocera Inferiore, i 4 automezzi ( n.1 cabinato con scarrabile e n. 3 cabinati con compattatore) acquistati dalla Regione Campania con i fondi europei di sviluppo regionale, in attuazione del programma straordinario – fornitura attrezzatura a supporto della raccolta differenziata ( ex L.R. 14/2016 art 45). Gli automezzi destinati al Comune di Nocera Inferiore, prima di essere pienamente operativi, hanno seguito un iter procedurale- amministrativo, curato dalla Nocera Multiservizi, che ha regolato la concessione ed il trasferimento in comodato d’ uso gratuito dalla Regione al Comune di Nocera Inferiore e dunque al gestore del servizio di igiene e urbana. L’iter amministrativo ha rallentato l’effettivo utilizzo degli automezzi poiché sono state espletate le necessarie pratiche autorizzative alla motorizzazione civile e quelle relative alla registrazione all’ albo gestori ambientali oltre che le pratiche assicurative vincolanti per rendere effettiva la messa in strada e l’ autorizzazione al ritiro e al trasporto dei rifiuti.