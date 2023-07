Ripulito il sentiero Iaconti -Albori: il Cai sensibile all'appello del Comitato Civico Dragonea

Il CAI risponde all'appello del Comitato Civico Dragonea e ripulisce il sentiero Iaconti -Albori. "Una giornata bellissima e al tempo stesso inaspettata perché oggi i membri del CAI avevano delle escursioni e venuti meno questi appuntamenti hanno ben voluto contattarci per iniziare sin da subito nel dare il loro sostegno per la cura e pulizia di questo incantevole percorso escursionistico. - raccontano dal Comitato Civico Dragonea- Siamo davvero felici di questa giornata e nel aver dato una piccola mano per ripulire almeno un tratto forse il peggiore e malmesso perché ostruito da rovi, sterpaglie e rifiuti. È solo un piccolo gesto ci rendiamo conto ma le parole dei tanti turisti escursionisti di passaggio ci hanno fatto comprendere ancora di più l’importanza e la bellezza di questi posti".

Il grazie del Comitato Civico Dragonea