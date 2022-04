Pulizia delle spiagge salernitane, il sindaco: "Aspettiamo tanti turisti"

Da Santa Teresa fino alle nuove spiagge della zona orientale: nei giorni scorsi abbiamo provveduto con Salerno Pulita alla pulizia di tutte le spiagge cittadine dai detriti portati a riva dalle mareggiate delle scorse settimane.

Lo rende noto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che, a mezzo Facebook, ha pubblicato vari scatti degli arenili ripuliti in città. "Ci attende un weekend pasquale con tantissime presenze in città. Ai salernitani e ai visitatori che affolleranno le strade cittadine e anche le spiagge raccomandiamo il massimo rispetto per l'ambiente. A tutti va il mio augurio sincero di una Pasqua serena e gioiosa", ha concluso il primo cittadino.