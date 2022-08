Fondi per la pulizia delle strade, Strianese: "Centrodestra distratto dalle vacanze romane"

Nuovi fondi dalla Provincia per la pulizia delle strade. Ad annunciarlo il presidente Michele Strianese. Nel 2022 Palazzo Sant'Agostino ha stanziato 2,5 milioni di euro in più per il diserbo stradale e la pulizia cunette.

I fondi

"Attualmente - spiega Strianese - il servizio è svolto dalla Società Arechi Multiservice che il governo provinciale a mia guida ha letteralmente salvato dal fallimento a cui l'aveva portata il centrodestra". E ancora: "I consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia hanno votato contro il bilancio di previsione nella seduta del 25 Luglio scorso, fregandosene altamente dell'incremento dei finanziamenti destinati alla pulizia delle strade. Forse qualcuno, distratto dalle vacanze romane cui è abituato ormai da tanti anni, restando completamente sconnesso dal territorio (cosa dimostrata dalle innumerevoli sconfitte ottenute alle elezioni amministrative, provinciali e regionali), non ha avuto il tempo di leggere il bilancio della Provincia di Salerno che invece ha subito fatto fronte, come sempre, alle esigenze dei territori".