Pulizia delle strade: l'impegno di Salerno Pulita prosegue nella zona orientale

Senza sosta, il lavoro di Salerno Pulita per il lavaggio dei marciapiedi del nostro territorio. "Dopo il rione Carmine e il centro, il servizio di lavaggio si è spostato nei quartieri di Pastena e Torrione per proseguire a Mariconda e Sant’Eustachio. Con questo ulteriore servizio, la città si manterrà ancora più pulita soprattutto in vista delle alte temperature dei prossimi mesi. - fa sapere il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - E intanto, gli operatori, già da qualche tempo, stanno continuando le operazioni di pulizia degli arenili per offrire ai nostri concittadini spiagge belle e accoglienti", ha concluso soddisfatto il primo cittadino.