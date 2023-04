Pulizia delle uscite della Tangenziale e delle deiezioni canine in via Gelso: soddisfatto Avella

Soddisfatto Rino Avella, il consigliere comunale di Salerno, presidente della Commissione Sport, Politiche Giovanili e Innovazione che ha reso nota la pulizia degli sbocchi sulla Tangenziale di Pastena, Mariconda e San Leonardo, nell'ambito della programmazione di Salerno Pulita-Anas.

"È un impegno che ho preso con moltissimi cittadini e che man mano stiamo realizzando. Per una Salerno migliore", ha commentato Avella.



Intanto, in via Gelso e in via Iannicelli, a seguito della segnalazione dello stesso consigliere, la squadra specializzata di Salerno Pulita ha provveduto a eliminare le numerosissime deiezioni canine. "Situazioni insopportabili come insopportabile è il comportamento irrispettoso e menefreghista dei proprietari dei cani", ha concluso.