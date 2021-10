Sovraffolamento sui bus, corse saltate e infinite attese per gli studenti del Focaccia: la protesta

Ennesimo disagio alla fermata della Centrale del Latte di Fuorni: lunghe attese per il rientro a casa sono gli studenti del “B. Focaccia”, i quali sono i più penalizzati dell’intera città a causa della posizione in periferia delle due sedi, alias le ultime lungo le strade che conducono all’area dei Picentini e della Piana del Sele.

La protesta

Gli studenti hanno segnalato episodi di sovraffollamento sui pullman, corse mancanti e lunghe attese per oltre 2 ore. Disagi soprattutto per le tratte dirette a Pontecagnano, Bellizzi e Battipaglia. Una delegazione degli studenti del “Focaccia” manifesteranno venerdì 15 ottobre in Piazza Amendola di Salerno per dar voce alle istanze di centinaia di pendolari dell’Istituto.