Sita e disagi: corse saltate tra Salerno, Nocera, Gragnano e Napoli

Saltate diverse corse della Sita tra Salerno, Nocera, Gragnano e Napoli, ieri ed oggi. Disagi e caos per gli utenti che hanno invaso i depositi con le forze dell'ordine per chiedere spiegazioni.

La denuncia

C'è chi non è riuscito a raggiungere per tempo il posto di lavoro e chi è dovuto ricorrere in extremis a soluzioni diverse per spostarsi: in tanti, chiedono spiegazioni ed esprimono preoccupazione per il servizio nei prossimi giorni.