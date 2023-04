Amalfi, bus turistico fuori misura sulla statale: scortato e multato

E' stato scortato e multato, un pullman turistico fuori misura, ad Amalfi. Il mezzo circolava tra i tornanti della Statale 163 Amalfitana, riuscendo a superare i centri di Positano, Praiano, Furore e Conca dei Marini. Poco prima delle 16, il pullman turistico di 13 metri di lunghezza è stato fermato dagli uomini della Polizia Municipale, dopo che gli autisti della Sita e alcuni automobilisti esasperati per le code e il traffico inevitabilmente rallentato, avevano segnalato la presenza del torpedone sovradimensionato.

Il provvedimento

E' stato sanzionato così il mezzo con targa greca che trasportava turisti in tour in Costiera. Il conducente, ignaro dell'ordinanza numero 340/2019 che regola e limita il transito sull'Amalfitana a mezzi di dimensioni ridotte, ha proseguito la propria marcia senza non poche difficoltà di manovra. Gli agenti della Polizia Locale hanno dunque scortato il mezzo fino a Maiori per l'immissione sulla strada provinciale 2 e il raggiungimento delle reti autostradali.