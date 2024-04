Pulmino contromano in via Torrione, disagi per gli automobilisti: il video

Disagi, questa mattina, a Torrione, dove - ci segnala un nostro lettore - un pulmino ha iniziato a percorrere contromano la strada principale del quartiere, ossia via Torrione, fino a via Matteo Rossi. Il conducente probabilmente pensava che la carreggiata fosse a doppio senso non rendendosi conto dell’errore. E così, quando il traffico si è iniziato ad intasare, si è spostato sul marciapiede laterale per invertire la marcia e riprendere correttamente il tragitto.

