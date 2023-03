Il Comitato "Centro Storico": "Il piano di mobilità sostenibile? Un'occasione persa"

"Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile? Un'occasione persa". Parola del Comitato "Centro Storico" di Salerno, che ha annunciato la presentazione di una serie di osservazioni al Pums.

Le osservazioni

"Mancanza di visione e coraggio, proposte per nulla approfondite, mancanza di programmazione e operatività condannano il Pums alla assoluta irrilevanza" si legge nella nota del Comitato. "Città dei 15 minuti, Zone 30, rete ciclabile, trasporto pubblico urbano, riorganizzazione della sosta, sono i grandi temi sui quali il Pums avrebbe dovuto dare risposte concrete e fattive. Il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interessi è stato minimo e non gli si è permesso di incidere sulla definizione di obiettivi e strategie del Piano. In due anni di lavoro non sono stati attivati tavoli di confronto con scuole e concessionari del trasporto pubblico, rimandati ad un indefinito dopo".

I dati

Il Comitato sottolinea che "a fronte di un 46% di spostamenti in auto privata inferiore a 5km, l’obiettivo a lungo termine è di ridurre tali spostamenti di solo il 10%, quando la giunta comunale scrivendo il Capitolato Tecnico si dava un obiettivo di riduzione a breve termine del 20% e a lungo termine (2030) riduzione del 40% delle emissioni di CO2 generata dalla mobilità urbana". "Non viene studiata - conclude la nota - la specificità della mobilità legata alla movida notturna e i grandi eventi come 'Luci d’artista' che invece molto pesano sulla sostenibilità e la vivibilità della città e del centro in particolare".