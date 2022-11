Piano Urbano della Mobilità Sostenibile a Salerno: al via i laboratori partecipativi per redazione finale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La città di Salerno si sta dotando di un piano strategico denominato “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” (PUMS). Il Piano è finalizzato a realizzare un cambio radicale della attuale mobilità cittadina, fondata in larga parte sul trasporto privato. Il PUMS dovrà affrontare la domanda di mobilità ed accessibilità, la rete viaria e le zone protette dalla circolazione veicolare, il trasporto pubblico su gomma, il trasporto pubblico in sede fissa, la mobilità dolce (corridoi ciclabili e zone 30), la sosta e i parcheggi, i corridoi pedonali e la micromobilità elettrica. Il Piano redatto dalla Società Sintagma è stato oggetto di una serie di interventi e di contribuiti da parte di tecnici, di stakeholders e dell’Amministrazione comunale ed ora giunge alla sua stesura finale attraverso laboratori partecipativi con tutti i cittadini.

Si invita, dunque, la cittadinanza tutta ad intervenire ai suddetti laboratori divisi per macro aree. In data 10 novembre 2022 alle ore 16 presso il Teatro Augusteo a Palazzo di Città, vi sarà il laboratorio intitolato “La città sul mare” per incontrare i cittadini dei quartieri Centro Storico, Canalone, Porto, Centro, Carmine, Fratte, Irno, Torrione, Sala Abbagnano, Pastena, Mercatello, Mariconda, Sant’Eustachio, Arbostella – Torre Angellara, Arechi - San Leonardo, Fuorni.

In data 11 novembre 2022 alle ore 16 presso il Circolo Santa Maria ad Ogliara vi sarà il laboratorio intitolato “La città in collina” per incontrare i cittadini dei quartieri Matierno, Pastorano, Ogliara, Rufoli – Sant’Angelo, Sordina, Brignano, Casa Manzo, Giovi.