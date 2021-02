Opere d'arte rubate in Toscana e trovate a Salerno: denunciato un 47enne

L'uomo denunciato per ricettazione era il mandante a vendere. Si tratta di due dipinti olio su tela del XVII secolo. Le opere d'arte raffigurano “Giale e Sisara” e “Giuditta e Oloferne”

Un uomo di 47 anni, imprenditore salernitano e mandante a vendere, è stato denunciato per ricettazione dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze.

I dettagli

I militari hanno recuperato a Salerno alcune opere d’arte rubate. Le hanno trovate all'interno di un’abitazione. Si tratta di due dipinti olio su tela del XVII secolo. Le opere d'arte raffigurano “Giale e Sisara” e “Giuditta e Oloferne”. Furono rubati motli anni fa in un'abitazione in Toscana. Dopo la denuncia, sono scattate indagini. Le opere, poste in vendita presso una casa d’asta napoletana che è estranea ai fatti, sono state poi individuate dai carabinieri durante controlli su siti specializzati.