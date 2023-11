Monitoraggio sulla qualità ambientale: emissioni e rumori al porto nella norma

Nessun impatto significativo sulla qualità dell’aria della città di Salerno per le attività e le emissioni dal porto di Salerno: i valori misurati sono al di sotto dei limiti normativi. Sono i risultati dei dati del monitoraggio sulla qualità ambientale presentati questa mattina nel corso di una conferenza sulle “Prospettive e sostenibilità ambientale del porto di Salerno”, presso la Stazione Marittima di Salerno.

Il rapporto

E' stato illustrato, quindi, il nuovo rapporto del consorzio inter-Universitario per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.Ri.), frutto di una campagna di monitoraggio ambientale ancora in corso commissionata dall’AdSP. Sei i punti di monitoraggio, di cui 3 all’interno del porto, 3 nelle aree urbane limitrofe, con 3 Stazioni fisse di monitoraggio alle emissioni (ATM01, ATM02, ATM03) lungomare Trieste, via Croce e Piazzale San Leo ed 1 Laboratorio mobile di monitoraggio della qualità dell’aria (ATM04, ATM05, ATM06). La campagna di monitoraggio ambientale del porto di Salerno è iniziata nel 2019 e terminerà a gennaio 2024.